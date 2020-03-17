باسل الزارو يفرض على نفسه الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الفنان والمذيع الأردني باسل الزارو إلى مصر بعد رحلة زار فيها عدد من الدول الأوروبية، إلا أن طريق العودة لم يكن سهلاً على الإطلاق، وذلك بسبب التدابير الوقائية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

باسل نشر صورة له فور وصوله مصر من داخل مطار القاهرة، مرتدياً ماسك وقفازات، معلناً قراره في دخول فترة عزل ذاتي، مبرراً ذلك بتعليق كتب فيه: «بقالي ٣ ايام بحاول ارجع بلدي من اخر العالم .. عشان ابقي مع اهلي و ناسي في ظل الظروف الصعبه اللي بتعدي بيها الكره الأرضية باللي عايشين فيها !، من المكسيك للوس أنجلوس لنيويورك و اخيرا للقاهرة مفيش داعي للهلع بس في داعي جدا للحذر و الوقايه و اكيد عدم الاستهتار! انا قررت اني اعزل نفسي لحد ما اتأكد اني بخير و كله تمام .. يا ريت نبقي مسئولين يا جماعة و كل واحد يعمل اللي يقدر عليه عشان نتخطي المحنه دي في اسرع وقت.. ملحوظه: اول مره اكتب بوست جد بقالي سنين».

فانز ومتابعو الزارو شجعوا الفنان الشاب على قراره، متمنيين له الصحة والسلامة، كما نصحوه باتباع الارشادت الطبية والاحترازية لمكافحة الفيروس طول فترة عزله.

يُذكر أن باسل الزارو شارك في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل «حرملك» أمام نخبة من نجوم الدارما العربية، وأبرزهم؛ جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، وغيرهم.