سيرين عبدالنور تخضع لتدابير وقائية صارمة قبل دخول التصوير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن خضوعها لتدابير وقائية صارمة قبل دخولها لأستوديو تصوير مسلسلها الجديد «دانتيل».

الشركة المنتجة للعمل وفرت لمكان التصوير جهاز تطهير وتعقيم لجميع العاملين، حيث يمر عليه كل فرد قبل دخوله لكواليس التصوير، وهو ما رصدته سيرين بمقطع فيديو ظهرت فيه ترتدي كمامة، وقفازات، وفور وصولها، استسلمت لإجراءات التطهير قبل دخولها لمكان التصوير.

وفي تعليق على الفيديو، كتبت سيرين: «بليز ما تضحكو عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور».

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يُذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في بطولة «دانتيل» أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

من ناحية أخرى، طرحت سيرين مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.