هيدي كرم تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هيدي كرم بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة حديثة تجمعهما.

هيدي أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتهنئة خاصة لوالدتها، حيث قالت: “مامي يا مامي انتي دايماً الجندي المجهول.. انتي مصدر القوه.. الأرض الصلبة.. الحكمة.. الوعي والذكاء الفطري.. انتي مهما قلت عنك مش هاعرف أوصفك”.

وأضافت: “ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي بكل مشكلنا وقصصنا وتعبنا وتفضلي دايماً منوره حياتنا.. ملحوظه : ده ما يمنعش اني ساعات ببقا هاتجنن و اخرج من هدومي منك.. بس تفضلي دايماً اكبر نعمه في حياتنا كلنا.. كل سنه وانتي طيبه يا أمي.. بحبك”.

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية هيدي كرم حاليا في تقديم برنامج «كلام ستات»، مع الفنانة نهال عنبر والإعلامية شيريهان أبو الحسن.

وقد شاركت هيدي في رمضان 2019 في مسلسلي “الزوجة 18” مع حسن الرداد، شيماء سيف، بيومي فؤاد، وسلوى خطاب وناهد السباعي، وإخراج ‏مصطفى ‏فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين، ومسلسل “كلبش 3” مع الفنان أمير كرارة‏، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن الفنانة المصرية هيدي كرم كانت قد ارتبطت منذ عام بخطوبة مع المنتج عصام عبدالعزيز، وأكدت أنها لا تتعجل على الزواج، وستأخذ كل وقتها في التفكير قبل الإقدام على الزواج مرة أخرى، وخاصة أنها لا تتمنى الانفصال مرة أخرى، وتريد أن تتأكد من كل خطواتها.