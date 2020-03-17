أول تعليق لدنيا بطمة بعد حبس شقيقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإلقاء القبض على ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وإيداعها سجن اللوداية على خلفية تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

وفي أول تعليق لدنيا بطمة على قرار حبس شقيقتها، نشرت صورة عبر خاصية “الستوري” على موقع “انستجرام”، متضمة عبارة never give up أي “لا تيأس أبداً”، وذلك لتؤكد إيمانها ببراءتها وشقيقتها من هذه الاتهامات.

كما نشرت آية من سورة إبراهيم في القرآن الكريم، جاء فيها “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

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وكان قاضي التحقيقات قد أمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.

حشد من فانز الفنانة ومتابعي القضية، وعدد من الوجوه الحقوقية، حرصوا على التواجد بمحيط المحكمة في أولى جلسات القضية فبراير الماضر، لمتابعة سير القضية، وكانت عمة النجمة المغربية من أبرز وجوه عائلة بطمة التي حرصت على الحضور، حيث فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن دنيا حامل في مولودها الثاني، وقالت: «أتمنى من الله العلي القدير أن بظهر الحق، وإن كانت حقا مظلومة سوف ينصفها إنما لو كانت متورطة فلا أظن أن القضاء المغربي سوف يرحمها»، إلا أن دنيا لم تعلن رسمياً عن حملها الثاني حتى الآن.