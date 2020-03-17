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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رسالة خاصة للشعب اللبناني حذرهم فيها من خطورة انتشار فيروس كورونا، وضورة الإلتزام بإرشادات الصحة العالمية وتطبيق الحرج المنزلي.
وقال في فيديو نشرته قناة “روتانا”: “حتى ما يجي يوم ويبطل ينفع الندم خلينا كلنا نلتزم بإرشادات منظمة الصحة العالمية وهي عدم الخروج من المنزل، خلينا كلنا نقعد ببيوتنا ونحافظ على عائلتنا وعلى حالنا وأهلنا وللحفاظ على وطننا لأن هذا الوباء ليس سهلًا لأن كل بلاد العالم أعلنت حالة الطوارئ”.
وأضاف: “كل واحد منا يعلن حالة الطوارئ في منزله حتى يحافظ على عائلته حتى نصل لوقت نكون قد تعدينا من هذه المحنة والتي نتمنى أن تكون لوقت قصير ولا تطول خليكم كلكم بالبيت حتى نحمي حالنا من الكورونا”.
وكانت وزارة الصحة بلنبان قد كشفت أن عدد المصابين بفيرورس كورونا غلى الآن وصل إلى 110 مصاب.
من ناحية أخرى، يشارك عاصي الحلاني حالياً لأول مرة في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids إلى جانب النجمين، المصري محمد حماقي، واللبنانية نانسي عجرم.
أغنية «الوطن يا ابني» كانت آخر ما طرحه عاصي الحلاني، وذلك بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان منذ فترة، والأغنية من أشعار عمر الفرا، ألحان عاصي الحلاني، توزيع طوني سابا، وقد صورها الحلاني على طريقة الفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني: خليكم بالبيت حتى لا تندموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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