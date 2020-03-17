خواكين فينيكس وخطيبته يتصدون لكورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصورين النجم والممثل الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس وخطيبته النجمة روني مارا وهما يزودان سيارتهما بالبنزين في إحدى المحطات بلوس أنجلوس.

وظهرت خطيبة النجم العالمي في الصور وهي تطهر يد خواكين حفاظًا عليه من الإصابة بفيروس كورونا، وأضاف موقع الديلي ميل أن الحبيبين لا يفضلان الابتعاد الاجتماعي الذي يفرضه البعض على نفسه خوفًا من كورونا وإنما يستخدمان المطهر ويعيشان حياتهما.

وكان خواكين، قد فاز مؤخرًا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الإثارة الـJoker وحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما حول العالم مليار و74 مليون دولار أمريكي منذ عرضه، وهو أول فيلم تصنيف “للكبار فقط”، تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد أن حصل على صدارة أكثر أفلام شهر أكتوبر حصدًا للإيرادات، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالمDc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وصنف فيلم جوكر Joker كعمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.