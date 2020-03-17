جينيفر لوبيز تخضع لجلسة تصوير جديدة للتروج لماركة أحذية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، مجموعة من اللقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير أنستجرام.

صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت اللقطات التي نشرتها المطربة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، والتي تروج من خلالها لمجموعة مميزة من ماركة الأحذية الخاصة بها.

وكانت جينيفر لوبيز، قد أعلنت عن تدشينها لماركة أحذية جديدة تتبعها، تحمل اسم DSW، وتضمنت جلسة التصوير الخاصة بالنجمة العالمية مجموعة من أبرز موديلات هذه الماركة.

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وظهرت النجمة العالمية ضمن هذه اللقطات، مرتدية لعدد من الإطلالات المميزة من تصميمات ماركة أزياء.

وكانت النجمة العالمية قد أطلت مؤخرا، على جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، حيث تبدو فيها أصغر سنًا من عمرها الحقيقى، وكأنها فتاة فى الثلاثينات من عمرها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، نشرت صورها من كواليس برنامج المسابقات “world of dance”، وعلقت عليها: “استكشاف الأشياء لعالم الرقص”.

وظهرت جينيفر لوبيز، بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر أبيض، فيما استكملت إطلالتها الشبابية بتسريحة شعر رائعة زينتها بـ”فيونكة قطة”، وهى تسريحة الشعر التى أظهرت نجمة البوب الأمريكية في سن أصغر من عمرها.