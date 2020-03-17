شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى للأطباء والممرضين حول العالم: "من قلبى بكن لكم كل تقدير واحترام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب تامر حسنى، الشكر إلى الأطباء والممرضين فى مختلف دول العالم، لما يبذلونه من مجهودات لاحتواء فيروس كورونا القاتل.

وقال النجم تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك:"من كل قلبي ومن أعماق قلبي بشكر كل دكاترتنا وممرضينا فى كل أرجاء مصر والوطن والمغتربين والعالم كله فعلاً من قلبي بكن لكم كل تقدير واحترام وتعبكم ومجهودكم العظيم وتضحيتكم بنفسكم وأنتم كمان عندكم أسر وبتخافوا عليها ونفسكم تكونوا جانبهم دلوقتي لكن سايبين حياتكم ومعرضينها للخطر ليل نهار".



تامر حسنى

وأضاف:"عايشين لينا ولكل التعبانين وبتناموا من التعب على الأرض منتهى التضحية بجد ربنا ينصركم ويعينكم ويجازيكم خير يا أشرف وأنضف القلوب.. تامرحسني".

لم تكن المرة الأولى للنجم تامر حسنى التي تطرق فيها لفيروس كورونا، حيث شارك النجم تامر حسني من قبل لتوعية جمهوره حول كيفية حماية الأخرين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام ، حيث نشر الفنان فيديو لعدد من أعواد الكبريت التي كلما اشتغل واحد أشعل الذى يليه، إلي أن قام أحد هذه الأعواد بالابتعاد عن الأعواد المشتعلة فقام بحماية نفسه وحماية من بعده، معلقا "حمياتك لنفسك أفضل طريقة لإنقاذ الآخرين".

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يشار إلى أن المطرب تامر حسنى، أعلن تأجيل كافة حفلاته المحددة فى شهري مارس وأبريل 2020، حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات لموجهة فيروس كورونا.

وقال تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك:"حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 و نرجوا من الجميع اتخاذ كافه الإجراءات الصحية للحفاظ علي سلامه الأفراد و المجتمع..تامر حسني".