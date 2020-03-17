أحمد أبو هشيمة يكشف أسرار حياته.. وهذا ما قاله عن ياسمين صبري! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، جانبا من حياته، وكيفية صعوده ليصبح ضمن قائمة الأثرياء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى علاقته بالفنانة ياسمين صبري التي أعلن خطوبته عليها خلال الأيام الماضية.

وقال "أبو هشيمة"، في تصريحات تلفزيونية: "إن الخطوبة من ياسمين صبري حقيقة وأعلنت عنها، وضمن حياتي الخاصة وقلت كل اللي عندي.. الآن الخطوبة ثم الجواز، ومش هنطول في الخطوبة.. ومش محتاج أقول للناس على حياتي الخاصة".

وتابع: "والدي ضابط شرطة وكان قدوة كبيرة بالنسبة لي، لكن إمكانياته المادية كانت بسيطة، وكنا نعيش حياة متوسطة وتعليمي حكومي متوسط، وكنت في جامعة قناة السويس الحكومية بكلية تجارة".

وأوضح أنه كان يلعب كرة قدم في البداية مع نادي المصري الرياضي وشارك في درجة أولى وعمره 16 عاما ولعب في منتخب الناشئين، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي فتوقفت مسيرته عند هذا الحد.

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وأضاف رجل الأعمال المصري: "بدأت التدريب في أحد البنوك وكنت أحصل على 100 دولار في الشهر، وعملت على تطوير نفسي، لم أفشل في عملي بالبنك ولكن لم أر نفسي موظفا، وكان لدي أحد الأصدقاء والده من كبار صناع الحديد في مصر".

وتابع: "صديقي لم يخبر والده بعلاقتنا، حتى لا تتأثر الصداقة التي بيننا، وذهبت لوالده وحدث خلاف بيننا وقال لي إمشي اطلع بره.. ورجعت له مرة أخرى فقال أنت جاي تعكننن عليا، حتى اتفقنا على فكرة إنى أبيع بخسارة وأنا معنديش رأس مال.. دا الرزق.. ربنا أنقذني وبعت الطن بخسارة 10 جنيهات في الطن.. ثم انتشرت في سوق الحديد، وكنت شاب صغير في العشرين من عمري، ومشهور إني ببذلة وكارفته، ثم بدأت في الصناعة عام 2003، وكان حلمي أن أصبح حاجة.. وأصبحت تاجرا، وحينما رأيت المصانع قررت أن أكمل الحلم".

وقبل أيام أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري خطوبتهما بشكل مفاجئ وظلا حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.