شكرا لقرائتكم بعد إصابته بكورونا.. توم هانكس: نعيش هذه المرحلة يوماً بيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا النجم الأميركي توم هانكس وزوجته، الموضوعان في الحجر الصحي في مستشفى أسترالي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، إلى اتباع توصيات المختصين.

وأكد الزوجان في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما "يعيشان هذه المرحلة يوما بيوم.. وشكرا لكل الذين يهتمون بهما في أستراليا".

وقال النجم الأميركي، الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم: "أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر". وأشار هانكس إلى أن الفيروس "قد يتحول عند البعض إلى مرض خطير جدا"، مرفقا رسالته بصورة له ولزوجته وقد بدا عليها الارتياح.

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وأضاف: "ثمة أشياء يمكننا جميعا القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين"، فيما تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتقادات بسبب إدارته للأزمة بينما يتملك الذعر البعض.

وتوم هانكس (63 عاما) هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى غولد كوست الجامعي على ساحل أستراليا الشرقي.

وكان الممثل يزور أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم عن إلفيس بريسلي ويتولى فيه دور مدير أعمال "ملك الروك أند رول" توم باركر. وقد علق إنتاج الفيلم.