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الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد .. شقيقة هيفاء وهبى تعلن عن وفاة والدها

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كتب ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 02:16 صباحاً - أعلنت ​رولا يموت، الاخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي،​ عن وفاة والدها، الذي تحرص دائماً على نشر صورها معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

ونشرت رولا صورة تجمعها بوالدها وعلقت عليعا بجملة مقتضبة قائلة: “إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا”.

وتفاعل بعض متابعيها مع الخبر الحزين وتركوا لها تعليقات المواساة والعزاء لفقدانها والدها الغالي بعد صراع مع المرض .

وكانت يموت قد نشرت في وقت سابق عبر تطبيق انستغرام صورة لها برفقة والدها من داخل المستشفى حيث كان يرقد بعد تعرضه لأزمة صحية.

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