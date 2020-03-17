الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد .. صافيناز تفتح ساقيها بطريقة مثيرة وتصل للرعشة

كتب ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 02:16 صباحاً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى بدلة رقص مثيرة وقامت بفتح ساقيها وأدت حركة الرعشة فى وصلة رقص ساخنة بأحد الفنادق .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله ،مساء العسل ياجميل بحبك ليس لجسمك بل لقلبك.

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شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى بدلة رقص مثيرة وقامت بفتح ساقيها وأدت حركة الرعشة فى وصلة رقص ساخنة بأحد الفنادق .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله ،مساء العسل ياجميل بحبك ليس لجسمك بل لقلبك.