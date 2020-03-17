أشرف زكي يرد على توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب "كورونا"

القاهرة - لايف ستايل
تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأخبار عن وقف تصوير مسلسلات رمضان في الوقت الراهن بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
من جانبه ، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "النقابة أصدرت بيانا ناشدت فيه صناع الدراما بمراعاة بعض الاشياء الاحترازية مثل تأجيل تصوير المشاهد التي تضم مجاميع، وعدم تصويرها في أماكن نائية أكثر عرضة لنقل أي ميكروب وتعقيم أماكن التصوير".
بينما نفى فكرة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا قائلا :"في لبنان اوقفوا التصوير لكن احنا ان شاء الله مش هنلجأ لده".
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