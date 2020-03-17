شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيستا سعد: حكاية "بنات موسى" تجربتى الحقيقة فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة شاهيستا سعد في بطولة الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بنات موسى"، وانطلق عرض حلقاتها يوم السبت الماضى على شاشة dmc، حيث يعد العمل التجربة الحقيقية بالنسبة لها في عالم التمثيل بعد مشاركتها في مسلسلات "بدل الحدوتة 3" و"نصيبى وقسمتك 3" و"الأبواب المغلقة".



شاهيستا سعد

وقالت شاهيستا لـ"الخليج 365" أن حكاية "بنات موسى فرصة كبيرة بالنسبة لها خاصة من ناحية مساحة الدور الذى تقدمه وتأثيره في الأحداث لاسيما أنها تقدم أحد الشخصيات الرئيسية التي تعتمد عليها القصة إذ تجسد دور " فريدة " البت الصغرى وسط أخواتها وهى فتاة مستهترة ومرفهة من قبل والدها ومادية ولا تتحمل أي مسؤوليات إلى أن تتغير شخصيتها تماماً بسبب الظروف التي تمر بها عائلتها وخلافاتهم على الميراث.



شاهيستا سعد من حكاية بنات موسى

وأشارت شاهيستا أن مؤلف العمل أمين جمال هو من رشحها لتقديم دور فريدة ولاقى الترشيح القبول من قبل المخرج أحمد حسن الذي اقتنع بقدراتها لافتة أنها تتوقع أن تكون مشاركتها في المسلسل نقلة بالنسبة لها وذلك بعد عدة تجارب على خشبة المسرح عقب تخرجها من معهد الفنون المسرحية ومشاركتها في أكير من عمل درامى في الفترة الأخيرة.

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الفنانة الشابة شاهيستا سعد

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون انتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



شاهيستا سعد