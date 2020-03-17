شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الفتوة" لـ ياسر جلال داخل شارع المعز..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج حسين المنباوى حالياً تصوير مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يصور فريق العمل ما يقرب من 16 ساعة يومياً من أجل الأنتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر أبريل، خاصة أن شركة سينرجى المنتجة ترغب في إنهاء المسلسل في أقرب وقت ممكن ، ويصور حاليا فريق العمل عدة مشاهد في منطقة وسط البلد، تحديداً في مزرعة تدعى "بزارعه" في شارع المعز، وتجمع المشاهد كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، محمود حافظ، وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين .

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.