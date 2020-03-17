شكرا لقرائتكم خبر عن Onward يحصد 101 مليون دولار أمريكى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الأنيمشن، "Onward"، أن يحقق إيرادات حول العالم وصلت إلي 101 مليون دولار أمريكى، وهو من إنتاج شركتى Disney / Pixar.

يدورفيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

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ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير.

ولم يتوصل المنتجون إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.