شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. راغب علامة يعقم ملعب تنس خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس النجم اللبناني راغب علامة لعبة التنس، فى ظل اتخاذه العديد من الاحتياطات اللآزمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث قام بتعقيم المعلب والطاولات والكراسى، قبل ممارسته اللعب.

ونشر المطرب اللبناني راغب علامة ، "فيديو" أثناء تواجده في ملعب التنس برفقة أصدقائه، عبر خاصية ستور حسابه بموقع انستجرام:"احنا جايين اليوم نلعب تنس.. كل شيء معقم.. الكراسى والطاولات .. كل شيء معقم".





راغب علامة

يشار إلى أن الفنان اللبناني راغب علامة، قدم عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا" ، قائلاًُ: "بالوعي بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة و المكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب. والتعقيم الدائم".

Advertisements

وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، خبر عاجل، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت إلى 109 حالات، وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، إن لبنان سيغلق بشكل مؤقت المطار وحدوده وموانيه ابتداء من يوم الأربعاء، وحتى 29 مارس فى إطار حالة طوارئ صحية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن لبنان سيغلق أيضا كل المؤسسات العامة غير الأساسية وسيطلب من معظم الشركات الخاصة تعليق عملها وأن يلزم الناس بيوتهم وعدم الخروج منها إلا "للضرورة القصوى".

وأعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة، فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا.