أمير طعيمة: الشعوب الأكثر وعيًا.. هتعدى من فيروس كورونا ببساطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر الغنائى أمير طعيمة، أن انتشار فيروس كورونا القاتل ليس كارثة ، ولكن الاستهتار واللامبالاة بطرق الوقاية والتدابير اللازمة يممكن أن يؤدى على كارثة، مشيرا أن الشعوب الأكثر وعيا هي الناجية.

كتب أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:"الموضوع باختصار: الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه واللامبالاة ممكن يؤدي لكارثة.. الشعوب الأكثر وعيًا هى اللى هتعدى منه ببساطة وبأقل الخسائر".



أمير طعيمة

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلن اليوم إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

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وجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.