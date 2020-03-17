شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريستوفر هيفجو بطل "Game of Thrones" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
من جانب أخر كشف موقع بيبول عن مغادرة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وذلك بعدما قضيا 5 أيام في الحجر الطبي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وأضاف الموقع أن الزوجين حاليا في منزلهما بأستراليا وسيكملان فترة الحجر الطبي فى المنزل.
وكان النجم العالمي توم هانكس أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في استراليا، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.
آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.
ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.
العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.
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