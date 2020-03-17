شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تنتهى من مشاهدها فى "كباريه" بالمقطم من أجل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة غادة عادل عدد من مشاهدها فى مسلسل "ليالينا" في ديكور كبارية بمنطقة المقطم تم تصميمه لملائمة فترة الثمانينات التى تدور فيها أحداث العمل، وجمعتها المشاهد مع اياد نصار ومحمد الشقنقيرى، على أن تنتقل اليوم لديكور حارة العدلية بشبرا منت اليوم الثلاثاء، لاستكمال مشاهدها مع الذى يجسد دور زوجها وتنفصل عليها خلال الأحداث بعد انجاب طفل منها.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

"ليالينا" الثاني على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.