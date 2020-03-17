محمد إمام ينشر صورة مع أبناء شقيقه: "بقوا أكبر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة تجمعه بأبناء شقيقه المخرج رامي إمام، وهم عادل وعز الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة: "عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا، ما شاء الله كبروا لحد ما بقوا أكبر مني، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا".

كانت أخر أعمال الفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض، وتجاوزت إيراداته حاجز الـ35 مليون جنيه حتى الاَن.

كما انتهى المخرج رامي إمام، مؤخرًا من تصوير مسلسل "فلانتينو" لوالده الفنان عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في العمل دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، رانيا محمودياسين، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.