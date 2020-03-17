بينهم تامر حسنى ومنة فضالي.. نجوم الفن يرفعون شعار "خليك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحت شعار "خليك في البيت، خليك اَمن، وجه نجوم الفن رسائل لجمهورهم للبقاء في منازلهم، لتقليل التجمعات للحد من نشر فيروس كورونا المستجد،

واضطر العديد من الفنانين، إلى إلغاء حفلاتهم تطبيقًا للقرارات التي أصدرتها الدولة في الآونة الأخيرة بشأن منع التجمعات.

ونرصد لكم في هذا التقرير، كيف تفاعل نجوم الفن مع شعار "خليك في البيت.. خليك أمن"..

تامر عاشور

تعهد الفنان تامر عاشور، لجمهوره ومحبيه، بإقامة حفل يُبث مباشرة على موقع يوتيوب.

ونشر عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تدوينة كتب فيها: "قررت أعملكم حفلة، لايف على الـ YouTube، تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي أنتو عايزنها وندور على أي حاجة فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي، هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكوا حاجة، وأنا زيكم، مسائكم عسل".

تامر حسني

وطالب الفنان تامر حسني، جمهوره ومحبيه بعدم النزول من المنازل، أو الخروج بأطفالهم إلى المتنزهات، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب حسني، عبر خاصية (ستوري) على حسابه بـ"إنستجرام"، قائلاً: "أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض، ونحصر المرض مينتشرش وسطنا، مش فاهم بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة ‏وفسح وزحمة رهيبة عادي".‏

وأضاف المطرب: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي، ويشتروا لوازم المنزل والمقتدر يأمن غير المقتدر، ةده لازم لازم"، واللي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء مش وقفة العيد، وحرصنا هيخلينا ‏نخلص منه بدري جدا.. بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون البيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل ‏شيء، ورجاء متنسوش غير القادرين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا".‏

أمينة

ونشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لتوعية جمهورها بخطر كورونا.

وقالت في الفيديو: "في أقرب وقت كل حاجة هتتحل وإن شاء الله بإذن الله مش هنعاني، وإحنا دايما كنا بنسأل عن المدارس، والحكومة أدت الناس أسبوعين، والاسبوعين مش عطلة ولا أجازة، فلو سمحتوا نلتزم البيت وبلاش نوادي وتجمعات ورحلات".

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وعلقت أمينة على الفيديو: "أنا لغيت شغل كتيير واتأجل شغل أكتر الحمدلله، لو سمحتم نلتزم بقواعد وأساليب وقايتنا مفيش أهم من الصحة وربنا يسترها علينا جميعا وتمر الأزمة دى على خير يا رب".

منة فضالي

قدمت الفنانة منة فضالي، بعض النصائح لمتابعيها على موقع "إنستجرام"، ونشرت منة فضالي مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن بعض الخطوات للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعلقت عليه: "أرجوكم يا جماعة الموضوع بجد خطر جدا بجد والله ربنا الشافعي والحامي، أنا وقفت السلام بالأيد، خليكم في بيوتكم، خليكم أمنين".

رامي جمال

نشر رامي جمال عدة تدوينات ينصح بها جمهوره، وكتب: "لو نتكلم جد شوية، أولا انا متفائل جدا اننا لو عملنا التعليمات اللي الدول اللي سبقتنا عملوها من حظر منزلي ونضافة وتعقيم، والله هنفوت مرحلة الخطر وأنا مش مع الخوف المبالغ فيه، بس انا مع الحرص المبالغ فيه في مرحلة زي دي".

وأضاف رامي: "احنا شعب بيبان معدنه وحضارته في وقت زي ده، بلاش تجمعات بلاش علشان ما نندمش في وقت متأخر، تاني حاجة ودي مهمة جدا جدا ياريت نراعي مشاعر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، اللي عمالين نطمن بعض ان هما اللي في خطر والباقي في أمان الكلمة الحلوة صدقة والمعلومة الطبية تتقال بذكاء علشان منزودش قلقهم".

وتابع :"بإذن ربنا الأطفال والشباب مفيش خوف عليهم الخوف منهم، لأن منظمة الصحة والأرقام بتقول كده يبقي ياريت نبقي عارفين اننا ممكن نبقى سبب في عدوى لناس بنحبهم، وممكن بتجنب الاختلاط والبوس والأحضان والخروج لفترة ننجيهم من خطر ممكن نندم عليه باقي عمرنا، وأخيرا ربنا هيحفظنا والله ده يقيني في ربنا بس نعمل اللي علينا مش لازم نستني ان يتفرض، انا براهن علي ذكاء المصريين وحبهم لبلدهم"

مي كساب

طالبت الفنانة مي كساب، الفنانين بدور لهم في الفترة القادمة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، "أرجو وأدعو كل زمايلي الفنانين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا إننا كلنا نستغل الأكونتات بتاعتنا لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده عشان ناس كتير واخده الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ زي ده لازم نقف جنب أجهزة الدولة ووزارة الصحة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي وأنا هأبتدي بنفسي وعلى قد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي وربنا يحفظنا ويحفظ أهلنا وبلادنا".

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، صورة له وهو يرتدي الكمامة.

وعلق الزارو على الصورة: "بقالي ٣ أيام بحاول أرجع بلدي مصر، من آخر العالم عشان أبقى مع أهلي وناسي في ظل الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها الكرة الأرضية باللي عايشين فيها".

وأضاف الزارو: "من المكسيك لـ لوس أنجلوس، لنيويورك وأخيرا للقاهرة، مفيش داعي للهلع بس في داعي جدا للحذر والوقاية وأكيد عدم الاستهتار، أنا قررت إني أعزل نفسي لحد ما أتأكد إني بخير وكله تمام، ويا ريت نبقي مسئولين يا جماعة وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه عشان نتخطي المحنة دي في أسرع وقت".

و"خليك في بيتك" هى حملة انتشرت، في الدول المتفشي بها فيروس كورونا مثل إيطاليا ولبنان وإيران، وشارك بها الإعلاميين في البداية دعما للفكرة، ثم وصل الأمر للفنانين لتوجيه رسائل لمحبيهم.