سلمى أبو ضيف في إيطاليا وهيدي كرم مع والدتها وشقيقتهااش.. ١٠ لقطات لنجوم الفن في ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية، وعلقت :"صباح الخير".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بوالدتها وشقيقتها، وعلقت :"مامي انتي دايما الجندي المجهول، انتي مصدر القوة".

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، وعلق: "دعواتكم".

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أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، وعلقت :"وحشتوني".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة نرمين الفقي، وعلقت :"صباح الورد من نرمين ونرمين، كان يوم حلو وديفيليه يجنن".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها خلال تواجدها في إيطاليا.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة، وعلقت :"أنا دموعي ما بمسحا أنا بمسح يللي بكوني".

نور

شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من الفرو ملون، وعلقت :"اساسيات الطقس".