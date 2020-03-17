"بدأ حياته مقرئًا وحفيده شارك بـ"ذا فويس".. معلومات عن كارم محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ98 لميلاد واحدًا من أهم فنانين الزمن الجميل، وأكثرهم تأثيرًا في الفن المصري، إنه الفنان كارم محمود الذي امتلك عدة مواهب أبدع فيها جميعًا كالتلحين والعزف والغناء والتمثيل.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الحكايات في حياة كارم محمود في ذكرى ميلاده:

ولد في مثل هذا اليوم من عام 1922، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبدأ حياته الفنية كمقرئ وهو في عمر الـ10 سنوات، ثم حصل

على دبلوم من معهد الموسيقى عام 1945، قبل أن يقدم في الإذاعة لتبدأ حياته الفنية بشكل فعلي.

قدم العديد من الأغنيات التي تعتبر أرثًا فنيًا كبيرًا مثل: "أمانة عليك يا ليل طول، والنبي يا جميل حوش عني هواك، على شط بحر الهوى، سمرة يا سمرة، عنابي ياعنابي، حوش عني هواك، ياحلو ناديلي، داره قصاد داري، عرف الشوق يوصلي، وغيرها من الأغنيات.

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-شارك في بطولة عدد من الأفلام أبرزها: "ملكة الجمال، شادية الوادي، ورد وشاه، عيني بترف، معلش يازهر، ليلة غرام، خبر أبيض"، وغيرها"، وقدم عددًا من الأوبريتات مثل: العشرة الطيبة لـ سيد درويش من تأليف محمد تيمور، وأوبريت "ليلة من ألف ليلة" لبيرم التونسي وأحمد صدقي".

-أبعد حياته الشخصية عن الأضواء، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب طفلين (ولد وبنت)، ورحل عن عالمنا في يناير عام 1995، ليخسر الفن واحدًا من أهم عمالقته.

في فبراير من العام الجاري، وفي إحدى حلقات برنامج The Voice Kids، قدم الطفل يوسف سامح نفسه على إنه حفيد الراحل كارم محمود، وأشار إلى صلة القرابة التي تربطه بالفنان القدير، فهو عم والدته أي بمثابة جده.

وحسبما ذكر الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، فإن الفنان القدير كارم محمود كان يمتلك صوتًا ليس له مثيل: " بدأ من تحت الصفر ووصل لمكانة متميزة جدًا، وهو واحد من أهم ثلاثة فنانين أقوياء، ولديهم موهبة وأصوات حقيقية مثل محمد قنديل وكارم محمود وعبد العزيز محمود".