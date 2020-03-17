طارق سويد: "الشعب وحدو قادر ينقذ البلد "

ميرنا وليد - بيروت - حذّر الممثل اللبناني ​طارق سويد​ المتابعين من خطورة وباء كورونا الذي يشغل الجميع في كافة انحاء العالم، داعيا المواطنين لتحمل المسؤولية والحفاظ على سلامتهم وسلامة محيطهم.

وكتب طارق على صفحته الخاصة: "ارتفاع عدد الوفيات في ايطاليا الى ١٨١٠. يا ريت كل مواطن بيعرف شو يعني نحن صار عنا لليوم ١١٠ اصابات.. الشعب وحدو قادر ينقذ البلد من هالوباء.. كل مواطن مسؤول اليوم مش بس عن سلامتو، عن سلامة كل محيطو و اهلو..

الجدير ذكره ان طارق سويد انطلق بكتابة الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت.

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