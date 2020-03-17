كندة علوش تحذّر من الاستهتار وتدعو للخلاص من الوباء

ميرنا وليد - بيروت - حثّت الممثلة السورية ​كندة علوش​ الجمهور على اتباع كافة التدابير الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، داعية الله ان يبعده عن الجميع.

وكتبت كندة علوش على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحرص لايعني الهلع ولكن يجب اتخاذ كافة وسائل الوقاية وعدم الاستهتار ليس فقط حفاظا على صحتنا وأرواحنا بل حفاظا على صحة أهالينا والأشخاص المعرضين للخطر بسبب الڤيروس من خلال الحفاظ على النظافة ضرورة غسل الأيدي والتعقيم و عدم التواجد في الأماكن المكتظة ياارب يبعد عنا وعنكم جميعا الداء".

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