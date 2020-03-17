إليسا: "بيستاهلو منا كل تقدير"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تحية لكل الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يساعدون المواطنون خصوصا في هذه المرحلة الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "في جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلو منا ألف تحية، كل الأطبا والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات يللي تاركين عيلهن وعم يشتغلو من قلبن ليساعدو الناس. بيستاهلو منا كل تقدير"، ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

الجدير ذكره ان إليسا كانت قد دعت المواطنين مؤخرا بالبقاء في منازلهم، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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