مايلي سايرس تُقلع عن تدخين الماريوانا

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لاقتة، أعلنت النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنها اقلعت رسميًا عن تدخين الماريوانا، وذلك بعدما اخبرها الطبيب أنها تقتل خلايا المخ.

الجدير ذكره ان مايلي سايرس نجت مؤخرا من دفع غرامة تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك بعد توصلها إلى إتفاق صلح مع المؤلف الموسيقي الجامايكي مايكل ماي، المعروف أيضا باسم فلورجون، الذي كان تقدم بدعوى قضائية ضدها متهماً إياها أن أغنيتها الشهيرة "We Can't Stop" تكاد تكون نسخة مكررة من أغنية كتبها عام 1988 بعنوان "We Run Things".

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