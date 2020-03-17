محمد إمام يشعل السوشيال بصورة مع أبناء شقيقه رامي

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام صورة له مع أبناء شقيقه رامي عبر خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: "عادل و عز الدين ولاد رامي اخويا، ما شاء الله كبروا لحد مابقوا اكبر مني، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع أولادنا وبناتنا". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: عسل اووى - مش شبهكوا خاالص - مشاء الله ويعرض حاليا للنجم محمد إمام فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه. Advertisements والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى. قد يهمك أيضا: محمد إمام يقترب بـ "لص بغداد" من تخطي إيرادات فيلمه "ليلة هنا وسرور" ياسمين رئيس تؤكد أن الفنان محمد إمام إنسان راقي

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