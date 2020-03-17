العناية الإلهية تنقذ شريف سلامة من الموت في حادث مروع

تعرض الفنان شريف سلامة إلى إصابة بالغة نتيجة حادث مروع أثناء تصوير فيلم رعب جديد كاد أن يودي بحياته.

وقال شريف سلامة أثناء لقائه فى برنامج "theinsiderar"، أنه كاد أن يفقد حياته لولا العناية الإلهية التي أنقذته نتيجة مشهد أكشن، حيث يقوم بالتصدى لأحد أبطال فيلم، إلا أنه دخل فى لوح زجاج الذي تهشم على ظهره.

وأضاف شريف سلامة قائلا: تسبب لوح الزجاج فى إصابتى بالرقبة بـ3 جروح بالغة منها جرح عمقه 3 سم وتم معالجة بـ 6 غرز والجرح الثانى 6 غرز واخيرا الجرح الثالث غرزتين فقط.

وأوضح شريف قائلا: أن هذا المشهد ذات تركيبة فنية صعبة، وكان يحتاج الى تركيز كبير وأتمنى أن يلقى النجاح.

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