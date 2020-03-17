شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون يغادران مستشفى الحجر الصحى بعد إصابتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الممثل العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون من إحدى المستشفيات الأسترالية التى خضعا فيها للحجر الطبى بعد إعلانهما عن إصابتهما بفيروس كورونا القاتل منذ حوالى 5 أيام، حيث من المقرر البقاء فى المنزل فترة العزل والتى لم تحدد موعدها، وفقا للعديد من الصحف.

وكان النجم الأمريكى توم هانكس، بتدوينه جديدة على جمهوره من الحجر الصحى، بعد خضوعه للعزل بسبب إصابته وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر هانكس، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، صورة لوجبة إفطاره وأمامها دمية "كنغر" يحمل علم أستراليا، وقال فى تعليق كوميدى، "بفضل المساعدين.. دعونا نعتنى بأنفسنا ببعضنا البعض.. هانكس".

يشار إلى أن النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، وجه رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.

وكان وجه النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.

وكان قد نشر توم هانكس، صورته برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، السبت، وقال فى تعليقه عليها، "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا.. نريد أن نشكر الجميع هنا فى الحجر الصحى الذين يهتمون بنا جيدًا.. لدينا Covid-19 ونحن فى عزلة لذلك لا ننشره إلى أى شخص آخر.. هناك من يمكن أن يؤدى إلى مرض خطير للغاية.. نحن نأخذها فى يوم واحد فى كل مرة.. هناك أشياء يمكننا القيام بها جميعًا للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا بعضنا البعض، أليس كذلك؟.. تذكر، على الرغم من جميع الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء فى لعبة البيسبول.. هانكس".

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من جانبها، نشرت ريتا ويلسون، نفس الصورة برفقة زوجها توم هانكس، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وقالت "تحديث صغير أدناه لكم جميعا منى وتوم هانكس.. نحن ممتنون للغاية لتدفق الصلوات والحب والدعم.. يعنى هذا الكثير ويقوينا.. (انتقل إلى الحساب الشخصى لتوم هانكس على إنستجرام لرؤية الرسالة حيث أن إعادة النشر لم تنجح)".