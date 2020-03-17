شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نانسى عجرم للشعب اللبنانى لمواجهة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمواجهة الحجر الصحى والبقاء في المنازل، التى طبقها الشعب اللبنانى، بسبب تفشى وباء "كورونا" فى كل أنحاء العالم، نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم "فيديو" لغناء اللبنانيين، مشيرة أن ذلك يعبر عن إدارة حقيقية لمواجهة أصعب الظروف.

علقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الذى نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام:" لما يكون عنا إرادة حقيقية منواجه أصعب الظروف، الحياة الحلوة نحنا منعملا.. وبكرة أحلى خليك بالبيت بدنا نولع الجو #لبنان".

بسبب انتشار فيروس كورونا بعدد من الدول العربية من بينهم لبنان، كانت وجهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم نصيحة لمتابعيها بعدم الخروج من المنزل، وقالت عبر حسابها على "تويتر"، "بتمنى تكونوا بخير وين ما كنتم بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا".

وكانت رهاب بيطار، محامية السورى محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، أعلنت أن تقرير الأطباء الشرعيين فى سوريا بشأن قتيل الفيلا، أمس الخميس، وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين.

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وكتبت رهاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين مساء أمس وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".

وفى منشور آخر، علقت المحامية رهاب، على منع سفر أرملة الموسى، قائلة: "إن لم يكن منع سفر أرملة محمد الموسى مصدره قضائيا كما هو واضح، فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللى".

وتأجلت جلسة المحاكمة التى كان من المقرر عقدها، صباح الثلاثاء الماضى، المتعلقة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وقال المحامي أشرف الموسوى، أن جلسة التحقيق المقررة صباح الثلاثاء مؤجلة بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.