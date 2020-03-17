شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صنايع والبخت مش ضايع.. هؤلاء النجوم نجحوا بالتمثيل والعمل بأكثر من مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "7صنايع والبخت مش ضايع" مقولة تنطبق إلي حد كبير على عدد من النجوم ربما يحصرهم البعض في مجال التمثيل بسبب شهرتهم الكبيرة فيه، إلا أنهم ولمن يفتش حولهم فسيجدهم متعددي المواهب ورغم ذلك تغلبوا على المثل الشهير " 7صنايع والبخت ضايع" بعدما أثبتوا عدم صحته ببزوغ نجمهم وعدم ضياع بختهم.

البداية من أحمد السقا الذي أكد من قبل إقدامه على الاشتغال بأكثر من أمر قبل التمثيل، أبرزها لعبه كرة القدم حيث لعب لناشئى الزمالك من قبل كما كشف أنه لعب أيضاً تحت 16 سنة للنادي الأهلي فترة، بالإضافة لرغبته في احتراف كرة القدم، قبل أن يركز في عالم السينما ويصبح أحد أهم نجوم الفن المصري، ولأنه ابن صلاح السقا مخرج عالم العرائس فكشف عن عمله معه لفترة كان يستمتع فيها بتحريك العرائس على خشبة المسرح.



السقا

الراحل نور الشريف أيضاً واحد ممن تعلقوا بحب كرة القدم، فعاشق الفلسفة مثلما يلقبه المرقبون منه قبل وفاته، بسبب عشق القراءة كان يحب نادي الزمالك ولعب بصفوفه في مرحلة الناشئين مما ولد عنده عشق كبير للقلعة البيضاء ترجمها في فيلم "غريب في بيتي" إلا أنه بعد ذلك قرر التركيز في الفن الذي بزغ نجمه فيه.



نور الشريف

أشرف عبد الباقى على خلاف نور الشريف والسقا لم يلعب كرة القدم، ولكنه كشف من قبل عن عشقه لعالم النجارة، واشتغاله بها، وهو الأمر الذي لم ينساه بسبب الفن، حيث كشف من قبل عن أنه لا زال يمتلك ورش نجارة، بالإضافة إلى كشفه موهبة أخرى مؤخراً تمثلت في حب الطبخ، مما دفعه لعمل برنامج عبر يوتيوب يبرز فيه تلك الموهبة.

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اشرف

الفنان جمال سليمان هو الآخر كشف عن امتهانه العديد من المهن قبل التمثيل كي يعول نفسه في صغره، وتلك المهن تتمثل في اشتغله فران وحداد وسباك في وقت من الأوقات.



جمال سليمان

الراحل إسماعيل ياسين أيضاً سبق واشتغل بالعديد من الأمور قبل الشهرة والتحاقه بعالم التمثيل، أبرز تلك المهن بيعه لأقمشة في محل قماش.