شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع السلام والبوس.. العدل جروب تصدر 5 تعليمات وقائية ضد كورونا بالتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الإجراءات الاحترازية اجتاحت مواقع تصوير المسلسلات المقرر عرضها في رمضان، وذلك بعد الحذر والتشديدات التى أوصت بها الدولة المصرية حفاظا على المصريين، وبناءً عليه أصدرت شركة العدل جروب، تعليمات من 5 بنود، للحد من انتشار فيروس كورونا، فى لوكيشينات التصوير للمسلسلات، والتي تكتظ بالناس والممثلين والمجاميع وخلافه، وجاءت التعليمات كالتالى:

جاءت التعليمات كالتالي:

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1- ممنوع منعًا باتًا المصافحة بالتقبيل أو حتى باليد، بين فريق العمل2- احفظ مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين. 3- اتباع سبل النظافة الشخصية، بغسيل الأيدي بصفة مستمرة بالماء والصابون، أو مطهر يحتوي على كحول 70%، وعدم لمس العين4- الرجاء إرتداء واقٍ للأنف والفم "كمامة" 5- غطي فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس، بثني الكوع أو بمنديل ورقي، ثم إلقاء المنديل فى سلة مهملات مقفلة، وبعد ذلك قم بغسل يدك بالماء والصابون، أو تطهيرها

يشار إلى أن شركة العدل جروب تشارك في الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسلين هما مسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، وآسر ياسين، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى، ومسلسل "دهب ىعيرة" بطولة النجمة يسرا وحلا شيحة، وأخرون، تأليف أمين جما لوورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز، والعملين انتاج مشرتك بين المتحدة للخدمات الأعلامية والعدل جروب .