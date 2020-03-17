ممنوع السلام والبوس.. العدل جروب تصدر 5 تعليمات وقائية ضد كورونا بالتصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الإجراءات الاحترازية اجتاحت مواقع تصوير المسلسلات المقرر عرضها في رمضان، وذلك بعد الحذر والتشديدات التى أوصت بها الدولة المصرية حفاظا على المصريين، وبناءً عليه أصدرت شركة العدل جروب، تعليمات من 5 بنود، للحد من انتشار فيروس كورونا، فى لوكيشينات التصوير للمسلسلات، والتي تكتظ بالناس والممثلين والمجاميع وخلافه، وجاءت التعليمات كالتالى:
جاءت التعليمات كالتالي:
يشار إلى أن شركة العدل جروب تشارك في الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسلين هما مسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، وآسر ياسين، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى، ومسلسل "دهب ىعيرة" بطولة النجمة يسرا وحلا شيحة، وأخرون، تأليف أمين جما لوورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز، والعملين انتاج مشرتك بين المتحدة للخدمات الأعلامية والعدل جروب .
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