شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ساعة تصوير لنجوم مسلسل "الاختيار" بعد العودة من لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تصوير ما يقرب من 30 مشهدًا في جبال لبنان، حيث تعد المشاهد خطرة للغاية نفذها الفنان أحمد العوضى، وعدد آخر من الفنانين، وأستأنف المخرج بيتر ميمى التصوير اليوم الاثنين في إحدى المناطق الجبلية، مكثفًا ساعات التصوير حتى وصلت لـ 18 ساعة، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى وتسليم عدد كبير من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك، وجمعت المشاهد كل من النجم أمير كرارة وعدد آخر من الممثلين، على أن ينتقل فريق العمل لمواقع تصوير أخرى خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

Advertisements

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.