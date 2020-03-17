شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير مسلسلات رمضان بعد توقفه 3 أيام بسبب عاصفة التنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد صناع مسلسلات رمضان إلى تصوير الأعمال مرة أخرى بعد توقف دام 3 أيام بسبب أحوال الطقس السيئة التي مرت بها مصر خلال الأيام السابقة والتي أطلق عليها "عاصفة التنين"، وذلك حرصًا منهم على سلامة النجوم والديكورات ومعدات التصوير والعمال الذى كان يصعب عليهم حتى الوصول إلى مكان التصوير بسبب تراكم مياه الأمطار في بعض شوارع القاهرة.

ويأتي في مقدمة هذه المسلسلات، مسلسل "الفتوة" وهو ما أعلنه رسميًا المخرج حسين المنباوى بإيقاف تصوير أحداث المسلسل لسوء الأحوال الجوية رغم أن العمل يتم تصويرها بديكورات داخلية في بلاتوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، ولكنه أصر على تأجيل التصوير حرصًا منه بسبب التحذيرات التي أظهرت خطورة الاعصار، على أن يتم عودة التصوير بعد استقرار حالة الطقس

مسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال الذى يقدم خلال العمل شخصية الفتوة قديما قبل ما يقرب من 100 عام، وكيف كانت؟، حيث يسلطا لضوء من خلال الحلقات على الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، وكيف كانت الصراعات بين الفتوات في هذا الوقت

ويشارك في مسلسل "الفتوة" بجانب ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

ويأتي ثانى هذه المسلسلات التي شهدت تأجيل تصوير بسبب الأحوال الجوية، مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى حصل صناع العمل على إجازة من التصوير واستكماله يوم الاثنين المقبل لحين استقرار الأحوال الجوية وذلك رغم أن التصوير داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد فيه بين محمد رمضان وأحمد زاهر ونجلاء بدر وباقى فريق العمل، ويكثف محمد سامى ساعات التصوير الى 20 ساعة يوميا حتى يلحق عرضه في شهر رمضان.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.‬‬‬‬

وأعلن الفنان على ربيع أيضا عن توقف تصوير مسلسل "وصل أمانة" الخميس الماضى، تماشيا مع التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار تصل حد السيول واعصار وعواصف رملية، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك على ربيع في البطولة صديقه الفنان مصطفى خاطر، وهى المرة الأولى التي يلتقيان فيها في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية، وكذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الآخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.

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كما قرر صناع مسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمان نيللى كريم وآسر ياسين، تأجيل التصوير أيضا لسببين الأول لإصابة النجمة نيللى كريم بمزق في قدمها اليمنى، وذلك اثناء تصوير مشهد خطر، حيث كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل" برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، لتصاب نيللى بمزق في القدم اليمنى، وطالبها فريق الأطباء بالراحة 3 أيام كاملة دون بذل مجهود ، أما السبب الثانى فهو بسبب الأحوال الجوية التي تعرضت لها مصر خلال ث أيام، ومن المقرر أن ييعود استكمال التصوير يوم الثلاثاء المقبل.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث المسلسل، شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، ويعد المسلسل شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل

وتأجل تصوير مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين أيضا بسبب الأحوال الجوية رغم أن هالتصوير داخل ديكور خاص بأستوديو النحاس، وتجمع هذه المشاهد بين النجمة مى عز بينها وبين الفنانة هنادى مهنى ونيقولا معوض ومى سليم وآخرين،والعمل من اخارج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.

ولم يستقر صناع مسلسل "خيط حرير" على عرض العمل في رمضان أم خارج الموسم الرمضانى نظرا لضيق الوقت، ورغبة البطلة والشركة المنتجة فى تقديم عمل درامى يليق بالجمهور، لذا يبحث فريق العمل تحت إشراف شركة الإنتاج عرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، حتى يتثنى لأسرة المسلسل التصوير بارتياحيه والتركيز فى كل تفاصيل العمل، ويشارك في البطولة بجانب مى عز الدين، محمود عبد المغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كما قرر القائمون على مسلسل "حكايات بنات 4" بطولة كلا من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال، توقف التصوير لحين استقرار الأحوال الجوية، خاصة أن سوء الأحوال الجوية تسبب في عدم استطاعة فريق العمل من الاتجاه لأماكن التصوير التي حددتها شركة الإنتاج، ومن المقرر أن يعود فريق المسلسل للتصوير بعد استقرار حالة الطقس.

من المقرر أن يعرض مسلسل "حكايات بنات" خارج السباق الرمضانى، وسيعرض بداية من يوم 21 مارس الجارى على شاشة قناة ON ، يشرف على الكتابة أحمد شوقي، وهو من تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، ويشارك في بطولة العمل عدد من الشباب منهم، حازم إيهاب، محمد يسرى، كريم العمرى، أحمد كرارة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.