شاهد : أحدث ظهور لأحفاد الفنان ” عادل إمام “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 11:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تجمعه بأولاد شقيقه المخرج ” رامي إمام ” .
حيث ظهر محمد إمام في الصورة وهو يتوسط كلا من ” عادل ” و ” عز الدين ” أبناء شقيقه في أحدث ظهور لهما .
وكتب في تعليقه على الصورة : ” عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا .. ما شاء الله كبروا لحد ما بقوا أكبر مني .. ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا ” .
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