تامر أمين : ” 2020 سنة كبيسة زيادة عن اللزوم وإحنا أسفين يا 2019

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 11:54 مساءً - علق الإعلامي المصري ” تامر أمين ” في حلقة برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار الفضائية عن الأحداث التي شهدتها مصر والعالم منذ استقبال عام 2020 من انتشار فيروس كورونا لاضطرابات المناخ والحالة الجوية التي شهدتها مصر اليومين الماضيين من أمطار غزيرة .

ووجه تامر أمين اعتذاره لعام 2019 الذي يرى إنه كان أفضل مما حدث خلال هذه الأشهر الثلاثة فقط من العام الجديد فقال : ” 2020 ربنا يعديها على خير لإنها ورتنا اللي مشوفناهوش في ال 2000 سنة كلهم .. سنة كبيسة زيادة عن اللزوم وأرجوكي كفاية وإحنا أسفين أوي لسنة 2019 ” .

وتابع : ” قال إيه قولنا تغور 2019 وعملنا حفلة في ليلة راس السنة ومكناش عارفين إننا بنستقبل كورونا ومطر وسيول وتنين وكل الحاجات دي حصلت في 3 شهور وال 9 اللي جايين دول هيحصل فيهم إيه ” .

وأشار تامر أمين إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة جدية للغاية ولا مجال للهزار أو الاستهتار والإشاعات وإثارة البلبلة وعدم المبالغة في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية .. وأكد على أن الفيروس ليس فيروس هوائي وهو فيروس ثقيل الحجم والجاذبية تجذبه على كل ما هو سطح وينتقل باللمس .

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وأضاف تامر أمين متحدثا عن طرق الوقاية من الفيروس التي تتضمن تجنب لمس أي شيء بلا ضرورة تدعو لذلك وتجنب الأحضان والقبلات والمواظبة على غسل اليدين باستمرار بالماء الساخن والصابون لمدة 15 أو 20 ثانية والنظافة المستمرة .

ثم قام بإجراء عرض عملي لتطهير يديه على الهواء بإستخدام مطهر .. موضحا أن المهم بعد التطهير هو تجنب أماكن التجمعات الكبيرة بعكس سلوك الكثير من الناس بعد إعلان تعطيل المدارس والجامعات لمدة أسبوعين واصفا أن هذا القرار في منتهى الحكمة .