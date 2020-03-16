لبنانيون يواجهون “كورونا” على أغنية نانسي عجرم

متابعة بتجـــــــــرد: فى محاولة لمواجهة الحجر الصحي، والعزلة والاستمرار في ملازمة المنازل، التي طبقها اللبنانيون، بسبب تشفى وباء “كورونا” في كافة أنحاء العالم، انتشر فيديو لعدد من الأهالي والسكان في احدى المناطق، وهم يرقصون على أنغام أغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم الشهيرة “بدنا نولع الجو”.

ويظهر في الفيديو عدد من السكان على الشرفات، يرقصون على أنغام “بدنا نولع الجو”، التي تحولت منذ طرحها إلى نشيد للبهجة في مختلف الجلسات.

في السياق نفسه كانت نانسي عجرم قد طلبت من الجمهور في مختلف أنحاء العالم ملازمة منازلهم للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره أكثر، وذلك من خلال عدّة تغريدات عبر صفحاتها الرسمية في موقع “تويتر” حيث كتبت: “بتمنى تكونو بخير وين ما كنتو بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا”.

وأضافت: “خلّيك بالبيت، فكّر ادّي الجايي أحلى، فكّر انّو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، نتصوّر ونكزدر سوا، فكّر ادّي هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكّر الغمرة ادّي رح تكون أحلى بعد هالجمعتين.. خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا..”.

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على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.