متابعة بتجــــــــرد: أعلن الأردن اليوم الاثنين تأجيل مهرجان عمّان السينمائي الدولي، التزاماً بالقيود على الحركة والتجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان صحافي اليوم: “نأسف لهذا الخبر ونعمل الآن على التكيُّف مع هذا الوضع غير المسبوق، لقد أعدنا جدولة المهرجان مبدئياً من 20 إلى 25 أغسطس المقبل، على أمل أن يتم حل أزمة الصحة العالمية قبل ذلك الوقت”.

وتابعت: “اتخذنا هذا القرار إثر القيود الصارمة المفروضة على السفر والتجمع، تماشياً مع متطلبات الصحة العامة، نتفهم خيبة أمل الكثيرين، من صُّناع أفلام ومبدعين وأصحاب مصالح تجارية، الذين كانوا يتطلعون إلى تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي الدولي في الأردن، والذي من شأنه أن يساعد على عرض الإنجازات السينمائية الأولى.”

في هذا الصدد، قالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان: “نحن ملتزمون برؤية وقيم المهرجان ونعمل باستمرار على التأكد من أن المهرجان، حين يحدث، سيتمكن من تحقيق تطلعات صانعي الأفلام.”

وأضافت: “نظراً لخطورة الوضع وعدم استقراره، لا يسعنا إلا أن نتحلى بالمسؤولية فيما يتعلق بالسلامة العامة.”