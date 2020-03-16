إيموجي الكمامة والفيروس يواكبان “دردشة” كورونا في “سوشيال ميديا”

متابعة بتجــــــــــرد: شهدت الرموز التعبيرية المتعلقة بفيروس كورونا ارتفاعاً كبيراً في الاستخدام أخيراً بعد انتشار وباء كورونا المستجد بحسب التحليليات الأخيرة لموقع إيموجيبيديا الرسمي، إلى جانب تداول المستخدمين لرمز يشبه تكوين فيروس كورونا التاجي باللون الأخضر يظهر حين كتابة كلمة فيروس أو ميكروب باللغة الإنجليزية.

وأوضح الموقع أن الرمز التعبيري للكمامة الطبية بات يستخدم بشكل أساسي للإشارة إلى وباء كورونا في 2020، يليه استخدام البعض لصورة رمز الميكروب، حين الإشارة إليه في دردشات ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأظهرت الرسوم البيانية للموقع ارتفاع الاعتماد على الرموز التعبيرية المتعلقة بالأمراض في شهر مارس الجاري، موضحة أنه جرى استخدام وجه الكمامة أخيراً على موقع إنستغرام في 294.322 منشوراً حتى الآن.

وحدد موقع إيموجي قائمة الرموز التعبيرية المتعلقة بفيروس كورونا والبالغ عددها 12 رمزاً ومنها وجه مع كمامة، وجه يعطس، رمز العاملين في المجال الصحي، الميكروب، المستشفى، سيارة الإسعاف، الدواء، والسماعة الطبية، قارورة مرطب، صابون، إسفنجة وعلامة الصيدليات.

ونشرت على صفحتها استخدامات متنوعة لرموزها التعبيرية للتوعية بأهمية الوقاية من انتشار الفيروس بغسيل اليدين والتعقيم إلى جانب تجنب السلام بطريقة المصافحة واستعراض بدائل تنوعة كإشارة التلويح أو ضم اليدين وغيرها.

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وأفادت بأن علامة التصنيف #SafeHands المستخدمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتوعية بغسل اليدين استخدمت الرمز التعبيري المستخدم للتصفيق وهو الرمز الذي تم اعتماده لغسل اليدين اعتبارًا من مارس 2020.

وبحسب الإحصاءات المحدثة حتى مارس 2020 على موقع إيموجيبيديا، يوجد 3304 رموز تعبيرية في التطبيق تشمل لون البشرة وتسلسلات للجنس، الأعلام وغيرها.

من جانبه أطلق تطبيق إيموجي مجموعة من الرسوم التعبيرية “الأيموجي” المرتبطة بفيروس كورونا لتوعية المستخدمين بأهمية غسيل اليدين وعدم لمس الوجه والفم إلى جانب تحذيرات بأهمية البقاء في المنزل وعدم الاحتكاك بالآخرين.

وبحسب إحصائية نشرت في 2017 عن شركة “بيتستريبس” للوسائط التقنية المسؤولة على إدارة وتطوير برنامج Bitmoji فإن 60% من حسابات “سناب شات” تستخدم صور البيتموجي التي تعبر عن الحالة المزاجية للشخص وتستخدم مواصفاته الشكلية في تشكيل صورة مشابهة له تستخدم للتعبير عن الأفكار والتراسل مع الآخرين.