كورونا يوجه ضربة جديدة للصحافة الأمريكية

متابعة بتجـــــــــــرد: يتوقع أن تواجه أوساط الصحافة والإعلام في الولايات المتحدة التي تعاني أساساً، مزيداً من الصعوبات الاقتصادية مع فيروس كورونا المستجد، في وقت يحتاج فيه الناس أكثر من أي وقت مضى إلى مصادر أخبار موثوقة.

ويفترض أن يكون التأثير كبيراً جداً على قطاع الصحف الذي شهد في العقد الأخير اختفاء ألفي صحيفة ومجلة وتراجعت فرص العمل فيه إلى النصف.

ويحتمل أن تتلقى المؤسسات الصحافية ضربة نتيجة تراجع الإعلانات جراء تباطؤ الاقتصاد وانخفاض في عائدات الاشتراكات.

ويتوقع أن تُلغى مؤتمرات وفعاليات كانت تعول عليها هذه المؤسسات لدعم إيراداتها، طالما أن حالة الطوارئ الصحية متواصلة.

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وقال غابرييل كان أستاذ مادة الصحافة في جامعة ساذرن كاليفورنيا الذي يتابع الميول في هذا المجال “إذا كانت الصحف تعتمد على الإعلانات وتتجه إلى فترة من الانكماش الاقتصادي على المدى القصير فهذا خبر غير سار بتاتاً لها”.

وأضاف “أما الأطراف المحلية الصغيرة فهي ستتلقى ضربة مباشرة لن تتعافى منها بسهولة”.

وحذرت صحيفة “ذي سترنجر” الأسبوعية في سياتل من أزمة قادمة وطلبت من القراء التبرع مشيرة إلى أن “90 % من عائداتنا من إعلانات وفعاليات خاصة، مرتبطة بالأفراد. ومع فيروس كورونا تم القضاء على هذه العائدات”.