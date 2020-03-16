إصابة النجم البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: صرّح الممثل البريطاني إدريس إلبا بأن فحصاً طبياً أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال إلبا في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن إدريس إلبا حقق نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في فيلم “أفنجرز: إنفينيتي وور” (المنتقمون: الحرب اللانهائية).
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