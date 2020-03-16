إدريس إلبا يصاب بفيروس كورونا.. وهذا حال زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا 47 عاما، أنه تلقى نتائج اختباره لفيروس كورونا صباح اليوم الإثنين، وجاءت إيجابية، وكشف نجم "لوثر" أنه يشعر بخير ولا يعاني حاليا من أي أعراض، ولكن تم عزله منذ أن اكتشف الأمر.

وقال ألبا، وفقا لمقطع فيديو شاركه مع متابعيه على حسابه تويتر، إنه في مرحلة عزل ذاتي، منذ أن اكتشف يوم الجمعة الماضي أنه احتك بشخص كانت نتيجة فحصه إيجابية للفيروس.

كما حث إدريس متابعيه في تغريدته، على التفكير في ممارسة "الابتعاد الاجتماعي" والاجتهاد في غسل أيديهم، مضيفا أنهم يجب أن يكونوا متيقظين للتخفيف من انتشار الفيروس، وأكد أن هناك أشخاصا يحملون الفيروس لكن لا تظهر عليهم الأعراض، مثله.

وقال: "هناك الكثير من الناس الذين تأثرت حياتهم، والذين فقدوا أحباءهم والذين فقدوا سبل عيشهم أيضا"، وأضاف: "انظروا نحن نعيش في عالم منقسم في الوقت الحالي، ولكن الآن وقت التضامن، الآن هو الوقت المناسب للتفكير في بعضنا البعض، هناك الكثير من الناس الذين تأثرت حياتهم".

فيما ظهرت زوجة إلبا، سابرينا دهوري، بجانبه في مقطع الفيديو الذي نشره، وقال إلبا عنها إنه لم يتم تشخيصها حتى الآن، كما لفت أنها أيضا بخير.

إلبا، الذي عرفه الجمهور العالمي من خلال تجسيده لشخصية "هيمدال" وهي شخصية خيالية قُدمت ضمن سلسلة أفلام عالم مارفل السينمائي، كما ظهر مؤخرا في فيلم Cats مع الفنانة تايلور سويفت، أراد أن يطمئن جمهوره، وقال إنه سيوافي محبيه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بالجديد عن حالته الصحية.

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يأتي إعلان الممثل في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن 53 شخصا قد توفوا بالوقت الحالي بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن إجراءات جديدة كجزء من مؤتمراته الصحفية اليومية الجديدة، طالبا من الناس تجنب الحانات والمسارح لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس القاتل.

كما نصح العائلات بأكملها بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما إذا عانى شخص واحد في الأسرة من أي من أعراض "كوفيد 19".

في سياق ذلك، كان النجم الأمريكي الكبير توم هانكس، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك زوجته ريتا ويلسون الأسبوع الماضي.

يوم الأحد، نشر هانكس الجديد عن وضعه الصحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث شارك صورة في أثناء إعداده الخبز المحمص.