هبة نور تكشف طريقتها لمحاربة فيروس كورونا.. وتوجه رسالة للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت الفنانة السورية هبة نور تصوير مشاهدها في مسلسل "الحرملك" بجزئه الثاني وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبد العزيز وإنتاج كلاكيت ميديا.

وقالت نور لـ"فوشيا" إن شخصيتها في الجزء الثاني لا تشهد تطورا كبيرا بالنسبة للجزء الأول لكن التطور يكمن بطريقة التعاطي مع الأشخاص والأحداث التي تجري بالمسلسل، وتمنت أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور عند عرض العمل في شهر رمضان المبارك.

وأعربت عن سعادتها ببدء عرض مسلسل "ببساطة 2" إخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة روي، في الوقت الذي تشارك فيه الفنانة بمجموعة لوحات تتناول قضايا الإنسان وحياته اليومية بشكل عام، ويشارك معها نخبة من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.

وأوضحت أنها لا تفضل أن تشارك بعدة أعمال في العام الواحد ولا تبحث عن تشكيل قاعدة كبيرة من الأعمال، بل تفضل المشاركة بالعمل الذي يعجبها والذي يمكنها من تقديم طاقتها وموهبتها وقدرتها على العمل، وبالتالي يشكل لها إضافة على الصعيد المهني.

اعتذارات كثيرة

Advertisements

وكشفت أيضا بأنها اعتذرت عن عدة أعمال لأسباب مختلفة منها ما هو مادي لم تصل خلاله لاتفاق مع الشركة المنتجة، ومنها ما هو فني لم تجد فيه أن الشخصية تناسبها أو تقدم لها شيئا، مضيفة أن شروطها للمشاركة في أي عمل باتت أكثر صعوبة بعد غيابها لأعوام وعودتها للعمل خلال العام الجاري.

رسالة بسبب "كورونا"

من جانب آخر قالت هبة نور إن انتهاءها من تصوير شخصيتها في مسلسل "حرملك" الذي تم تصويره في دولة الإمارات كان قبل قرارات منع السفر وتعليق بعض الرحلات وهو بالتالي لم يؤثر عليها، أو على عملها. مبينة أنها تقضي جلّ وقتها الآن في منزلها مع عائلتها وأصدقائها وتتابع معهم مشاهدة بعض الأفلام. مشددة على التزامها بالإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية.

ووجهت رسالة إلى كل متابعيها ومحبيها وجميع الناس عبر "فوشيا" متمنية عليهم أن يدركوا عواقب الانتشار السريع للفيروس، وأن يحافظوا على أنفسهم وألا يستهتروا بأهمية الوقاية والتدابير الاحترازية حتى يتم الحد من انتشاره في كل دول العالم.