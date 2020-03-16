نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بفيديو ساخر بسبب كورونا

نشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو من مسرحية "شارع محمد على" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توضح فيه طرق الوقاية من فيروس كورونا.

ومقطع الفيديو عبارة عن أغنية يوسف عيد والذى يقول فيها "ان الحب فى القلب مش لازم سلام الايد".

وتلقت نرمين الفقى عديد من التعليقات الايجابية على الفيديو مؤكدة ان بالفعل الفيروس خطير ولابد من الوقاية منه بينما علق البعض الاخر على أن هذا المشهد جمع بين عمالقة الفن منهم فريد شوقى ويوسف عيد والمنتصر بالله ووحيد سيف.

وكانت حرصت نرمين الفقى على الظهور فى عزاء المنتج سامح العجمي امس مرتدية الكمامة وجورب طبى للحماية من الفيروس الخطير.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

نرمين الفقي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة للجدل

أحدث ظهور لـ نرمين الفقى بإطلالة بسيطة وجذابة