شاهد لحظة سقوط إعلامية شهيرة أرضا على الهواء

كشفت قناة "الجديد"، عن التطورات الصحية للصحفية اللبنانية راشيل الحسيني بعد سقوطها أرضا؛ نتيجة تعرضها لأزمة صحية شديدة نُقلت على أثرها إلى المستشفى أثناء تقديم تغطية إعلامية من مكان قرب الحدود اللبنانية السورية.

وأصدرت قناة "الجديد" بيانًا حول الحالة الصحية للزميلة راشيل الحسيني التي تعرضت لوعكة صحية خلال تقديم مراسلتها عند نقطة المصنع.

وجاء البيان: "تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشل الحسيني إلى وعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار في منطقة المصنع حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وقد نقلت على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة".

وأفاد الطبيب المعالج أنّ الحسيني "ليست لديها أي عارض من أعراض كورونا، إذ إنّ حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلًا، غير أنها عانت إرهاقًا شديدًا ورهابًا تسبب لها بدوران وحالة إغماء، لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الزميلة الحسيني وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها إيلي أبو عسلي، وبعد إجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".

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