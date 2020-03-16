تعرف على حقيقة احتجاز محمد حماقي في الحجر الصحي بسبب كورونا

القاهرة - لايف ستايل
انتشرت عدد من الشائعات في الساعات القليلة الماضية عن إصابة الفنان محمد حماقي بفيروس كورونا وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل والذعر على المطرب خاصة بعد تأكيد الشائعات على احتجازه بالحجر الصحي.
وكشفت بعض المصادر المقربة من محمد حماقي حقيقة إصابته نافية تماما ما تردد من شائعات وأن محمد حماقي يعيش حياته بشكل طبيعى ولم يصبه أي مكروه.
وأكدت المصادر أن حماقي يتخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
يذكر أن محمد حماقي انتهى منذ أيام من برنامج "ذا فويس كيدز" والذى شاركه فيه الفنانة نانسي عجرم وعاصي الحلاني.
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