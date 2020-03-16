يسرا تناشد المواطنين لمواجهة كورونا

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنان يسرا فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تناشد فية الموطنين لموجهة فيروس كورونا . وعلقت يسرا قائلة: "أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت". وتفاعل مع الفيد عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "عندك حق - كلمك صح - ربنا يستر علينا". ويذكر ان انتشار فيروس كورونا المستجد -أو وفق التسمية الجديدة "كوفيد 19" أثار حالةً من الرعب والفزع حول العالم. Advertisements قد يهمك أيضا: يسرا تؤكد أنها متصالحة جدًا مع كل تجاعيد وجها يسرا تؤكّد أنها بكت 4 ساعات متواصلة أمام المعالج النفسي في أميركا

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