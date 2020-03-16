شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "شارع أيامى" أغنية حسن شاكوش فى مسلسل محمد رمضان "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى نجم المهرجانات حسن شاكوش من تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه فى شهر رمضان.



محمد رمضان وحسن شاكوش وتامر حجاج

وبدوره أكد حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الفني مع النجم محمد رمضان بأغنية دعائية، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.



محمد رمضان مع فريق أغنية دعائية لمسلسل البرنس

وطرح حسن شاكوش مؤخراً أغنية "عود البطل" مع المطرب عمر كمال يوم 4 مارس الماضى واستطاعت الأغنية تحقيق مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب إذ وصلت إلى أكثر من 32 مليون مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد نجاح شاكوش وكمال فى أغنية "بنت الجيران" التى اقتربت مشاهداتها على يوتيوب من 200 مليون بعد 100 يوم من طرحها.